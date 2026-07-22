Вашингтон не передаст Киеву военную помощь на $400 млн

Shannon Stapleton/Reuters Сенатор Дурбин: США отказались передавать Украине военную помощь на $400 млн Администрация Соединенных Штатов отказалась передавать утвержденную конгрессом дополнительную военную помощь Киеву на сумму $400 млн, заявил сенатор-демократ от Иллинойса Дик Дурбин.
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