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Вашингтон не передаст Киеву военную помощь на $400 млн

Вашингтон не передаст Киеву военную помощь на $400 млн

Shannon Stapleton/Reuters Сенатор Дурбин: США отказались передавать Украине военную помощь на $400 млн Администрация Соединенных Штатов отказалась передавать утвержденную конгрессом дополнительную военную помощь Киеву на сумму $400 млн, заявил сенатор-демократ от Иллинойса Дик Дурбин.

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