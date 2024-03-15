Мокрый снег, дожди и туман: какой будет погода до конца марта 2024

Как рассказала ведущий синоптик Ростовского Гидрометцентра Ольга Чупрова, во второй декаде марта на территории Ростовской области еще возможны осадки смешанного характера: мокрый снег и дождь, а в ночные часы не исключен и снег в целом по области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии