Мокрый снег, дожди и туман: какой будет погода до конца марта 2024

Как рассказала ведущий синоптик Ростовского Гидрометцентра Ольга Чупрова, во второй декаде марта на территории Ростовской области еще возможны осадки смешанного характера: мокрый снег и дождь, а в ночные часы не исключен и снег в целом по области.