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В Калуге пожарные спасли голодного кота из запертой квартиры

В Калуге пожарные спасли голодного кота из запертой квартиры

В Калуге пожарные МЧС спасли из запертой квартиры голодного кота. Неравнодушные калужане обратились в службу спасения и сообщили, что их сосед умер, а в его квартире уже пять дней остается запертым кот без еды и воды.

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