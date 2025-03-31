Основатель "Агаты Кристи" Вадим Самойлов выступает с юбилейными концертами

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Аномально жарко в эти выходные было в Санкт-Петербурге. Там два дня подряд гремели концерты легендарной рок-группы "Агата Кристи", а также песни из сольных альбомов Вадима Самойлова.
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