РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

353 подписчика

Первоуральск временно возглавил бывший полицейский

Первоуральск временно возглавил бывший полицейский

Губернатор Денис Паслер подписал распоряжение о назначении врио главы Первоуральска Дениса Полякова. Денис Поляков родился в Дегтярске в 1981 году, закончил Уральский юридический институт МВД, карьеру начинал в полиции, дослужился до подполковника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии