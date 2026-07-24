Первоуральск временно возглавил бывший полицейский

Губернатор Денис Паслер подписал распоряжение о назначении врио главы Первоуральска Дениса Полякова. Денис Поляков родился в Дегтярске в 1981 году, закончил Уральский юридический институт МВД, карьеру начинал в полиции, дослужился до подполковника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии