Непутевые заметки

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Названы страны, где россияне чаще всего отдыхали в 2021 году

Названы страны, где россияне чаще всего отдыхали в 2021 году

Названы страны, где россияне чаще всего отдыхали в 2021 году В последнее время в средствах массовой информации все чаще и чаще стали появлятся различные рейтинги, опросы и прочие статистические данные, касающиеся предпочтений российских туристов.

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