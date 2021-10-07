Названы страны, где россияне чаще всего отдыхали в 2021 году В последнее время в средствах массовой информации все чаще и чаще стали появлятся различные рейтинги, опросы и прочие статистические данные, касающиеся предпочтений российских туристов.
Названы страны, где россияне чаще всего отдыхали в 2021 году В последнее время в средствах массовой информации все чаще и чаще стали появлятся различные рейтинги, опросы и прочие статистические данные, касающиеся предпочтений российских туристов.
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