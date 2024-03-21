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Спички - не игрушка

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Когда поезда повезут пассажиров в Севастополь через Мариуполь и Бердянск

Когда поезда повезут пассажиров в Севастополь через Мариуполь и Бердянск

  В 10-ю годовщину «Русской весны» президент России Владимир Путин сообщил о восстановлении железнодорожной ветки от Ростова-на-Дону через Донецк, Мариуполь и Бердянск до Севастополя.

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