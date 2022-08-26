В Новосибирской области транспортные полицейские, представители РЖД и волейбольного клуба «Локомотив» навестили в лагере детей из Луганской Народной Республики

В Новосибирской области сотрудники Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, работники Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и спортсмены из волейбольного клуба «Локомотив» провели познавательно-спортивную программу для 50 ребят из Беловодского района Луганской Народной Республики, отдыхающих в Центре социальной помощи «Морской залив».