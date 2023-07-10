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Исследование объяснило, почему недостаток сна увеличивает риск развития диабета

Исследование объяснило, почему недостаток сна увеличивает риск развития диабета

Недавнее исследование ученых из Калифорнийского университета в Беркли, обнаружило, что мозговые волны глубокого сна у людей регулируют чувствительность организма к инсулину, что, в свою очередь, снижает уровень сахара в крови на следующий день.

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