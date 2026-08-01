Почему Киево-Печерскую лавру превратили в плацдарм для презентации вооружённого «Христианского корпуса»? Зачем чиновники, требовавшие «вернуть территории», прячут своих детей от мобилизации в США? Какие тайные договорённости скрыл визит Зеленского в Вашингтон в июле 2026 года? И действительно ли коррупция в Минобороны стала главной скрепой украинской обороны? Военный и политический эксперт Юрий Ду… Читать далее: https://govorit.