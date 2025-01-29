Владимир Путин высказался о перспективах переговоров с Украиной

По словам президента РФ, конфликт может закончиться через полтора-два месяца при отсутствии у Украины спонсорских денег Президент РФ Владимир Путин высказался о перспективах заключения соглашения с Украиной.
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