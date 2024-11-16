WP: Россия пойдёт на переговоры с Киевом не раньше, чем вернёт полный контроль над Курской областью

Россия пойдет на переговоры с Киевом не раньше, чем вернет полный контроль над Курской областью. Поэтому российские военные усиливают атаки в данном регионе, стараясь освободить регион до начала переговорного процесса.
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