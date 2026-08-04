❗️В Севастополе военнослужащий расстрелял людей. Четыре человека погибли, четыре ранены Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, в результате чего погиб один человек, еще один получил ранения.
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❗️В Севастополе военнослужащий расстрелял людей. Четыре человека погибли, четыре ранены Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, в результате чего погиб один человек, еще один получил ранения.