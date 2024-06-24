Программа переселения соотечественников превратилась в проект по исламизации и «кишлакизации» России

Несколько дней назад представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что с 2007 года программой по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые проживают за рубежом, воспользовалось 1 млн 116 тысяч человек.
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