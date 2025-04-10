Политолог Сипров раскрыл, по каким направлениям будут восстановлены отношения Москвы и Вашингтона

МОСКВА, 10 апреля, ФедералПресс. После восстановления полноценных контактов между МИД России и Госдепом США можно будет разговаривать о том, по каким направлениям будут налаживаться российско-американские отношения, сообщил РИАМО политолог Вадим Сипров.
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