«Хаф рашн, хаф америкашен». Cлучается, что у нас так говорят: «половина наша, половина американская»

Вот он какой – «Руссо-Балт» модели 1910 года из Государственного политехнического музея в Москве «В какой-то момент я узнал, что многое из того, что я считал нашенским, на самом деле не совсем…»Комментарий на ВО: Avior (Сергей) Страна-имитатор.