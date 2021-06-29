БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виталий панов
    Так почему не задали вопрос Президенту на прямой линии? Вопрос был бы решён!Волгоград ждет по...
  • Yvan
    Выбрали то, что хотели. А если не выбирали - тем хуже.Молдова возвращае...
  • anna
    Жаль,если не удастся спасти природу.Когда едешь по Швейцарии или Италии,то любуешься природой этих стран.Так почему ж...Волгоград ждет по...

«Хаф рашн, хаф америкашен». Cлучается, что у нас так говорят: «половина наша, половина американская»

«Хаф рашн, хаф америкашен». Cлучается, что у нас так говорят: «половина наша, половина американская»

Вот он какой – «Руссо-Балт» модели 1910 года из Государственного политехнического музея в Москве «В какой-то момент я узнал, что многое из того, что я считал нашенским, на самом деле не совсем…»Комментарий на ВО: Avior (Сергей) Страна-имитатор.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх