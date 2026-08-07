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Аргументы и Факты

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В Алтайском крае пятеро детей сбежали от избивавшего их отчима

В Алтайском крае пятеро детей сбежали от избивавшего их отчима

Пятеро детей сбежали в Алтайском крае, спасаясь от отчима, который систематически их избивал. По данному факту уже открыто уголовное производство, проинформировала пресс-служба следственного управления СК России по региону.

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