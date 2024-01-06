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Добрый Мир

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Дроны атаковали военную базу США в Сирии

Дроны атаковали военную базу США в Сирии

2 дня назад 409 прочитали Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке беспилотников на американскую базу в Эт-Танфе в Сирии, сообщил 3 января в Telegram-канале телеканал Al Mayadeen.

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