Стараниями Запада третья мировая уже у порога. Для Европы это будет конец

Президент Сербии Александр Вучич дал большое интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, которое 8 июня вышло с заголовком: "Все признаки указывают на большую войну: президент Сербии Вучич о мрачном настоящем" (Alle Zeichen stehen auf einen grossen Krieg: Serbiens Präsident Vucic über die Düstere Gegenwart), а также был опубликован на YouTube.