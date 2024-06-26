Стараниями Запада третья мировая уже у порога. Для Европы это будет конец

Президент Сербии Александр Вучич дал большое интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, которое 8 июня вышло с заголовком: "Все признаки указывают на большую войну: президент Сербии Вучич о мрачном настоящем" (Alle Zeichen stehen auf einen grossen Krieg: Serbiens Präsident Vucic über die Düstere Gegenwart), а также был опубликован на YouTube.
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