Сотрудница турагентства Nextour в Магнитогорске получила пять лет колонии общего режима за то, что в 2023–2024 годах брала с клиентов деньги за путёвки, но не бронировала туры, а также оформила на одного из них заём в 1,1 млн рублей.
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