Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть после истечения срока его полномочий в мае. Украинские военные признают несостоятельность нынешнего лидера и чаще говорят о военном перевороте, заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.