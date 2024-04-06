Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть после истечения срока его полномочий в мае. Украинские военные признают несостоятельность нынешнего лидера и чаще говорят о военном перевороте, заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии