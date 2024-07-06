Дожди придут в Свердловскую область

В Свердловской области ожидаются небольшие осадки в виде дождей. По словам синоптика Алексея Пулина, тропический воздух переместится в южную часть региона, в то время как северная часть будет под воздействием умеренно-холодного воздуха.
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