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Дожди придут в Свердловскую область

В Свердловской области ожидаются небольшие осадки в виде дождей. По словам синоптика Алексея Пулина, тропический воздух переместится в южную часть региона, в то время как северная часть будет под воздействием умеренно-холодного воздуха.

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