В чем настоящая цель существования России как наследницы великих империй

Целью России должно быть создание социал-капиталистического общества, в котором доминирует авторитарная система власти, в которой доминирует государство, включая элементы демократии, прежде всего, на низовом уровне.
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