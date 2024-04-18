США ограничили перемещение главы МИД Ирана в Нью-Йорке

Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель заявил, что власти Соединенных Штатов ограничили перемещение главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на время его пребывания в Нью-Йорке для участия в мероприятиях по линии ООН.