США ограничили перемещение главы МИД Ирана в Нью-Йорке

Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель заявил, что власти Соединенных Штатов ограничили перемещение главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на время его пребывания в Нью-Йорке для участия в мероприятиях по линии ООН.
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