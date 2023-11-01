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Культурная неделя: выбор «Известий»

Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Человек ниоткуда» 12+Режиссер: Ренат Давлетьяров. В ролях: Александр Метелкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева, Илья Любимов, Иван Злобин, Александр Жигалкин, Валерия Бельцевич, Петр Журавлев, Алана Гольяк, Анна Меняйло.

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