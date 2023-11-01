Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Человек ниоткуда» 12+Режиссер: Ренат Давлетьяров. В ролях: Александр Метелкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева, Илья Любимов, Иван Злобин, Александр Жигалкин, Валерия Бельцевич, Петр Журавлев, Алана Гольяк, Анна Меняйло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии