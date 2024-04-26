Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в интервью «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Сочи» Роберта Морено, который выразил недовольство тем, что матч 21-го тура РПЛ не был перенесен из-за массового отравления игроков.