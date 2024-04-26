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Гендиректор «Ахмата» Айдамиров — о словах Морено: «Может, это для него позор — говорить такие вещи?»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в интервью «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Сочи» Роберта Морено, который выразил недовольство тем, что матч 21-го тура РПЛ не был перенесен из-за массового отравления игроков.

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