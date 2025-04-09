Спектакль «Трамвай «Желание» (16+).09.04.2025 (19:00).Бланш Дюбуа, увядающая, но всё ещё привлекательная бывшая учительница английского языка, приезжает в Новый Орлеан к сестре Стелле, живущей с мужем Стэнли Ковальски в бедном промышленном районе.