Путин рассказал, чего Запад боится больше, чем сильной России

Президент напомнил, что в Китае экономика растет семимильными шагами Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что у Китая огромный потенциал, который держит в страхе страны Запада.
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