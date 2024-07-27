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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стеф Карри подарил Эйже Уилсон очки с олимпийскими кольцами

Стеф Карри подарил Эйже Уилсон очки с олимпийскими кольцами

Лидер «Голден Стэйт» подарил звезде «Лас-Вегаса» Эйже Уилсон очки с олимпийскими кольцами. «Спасибо Карри за очки», – написала баскетболистка.

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