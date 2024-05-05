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Российский блогер Мэддисон: женщины в мужском футболе ничего не понимают

Российский блогер Мэддисон: женщины в мужском футболе ничего не понимают

Популярный стример и видеоблогер Илья Мэддисон отреагировал в своем Telegram-канале на новость о том, что главного тренера красноярского "Енисея" и легенду московского "Спартака" Андрея Тихонова дисквалифицировали на пять матчей за критику женщины-судьи игры против "СКА-Хабаровска" Веры Опейкиной.

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