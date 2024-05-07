На Кубани объявлено вознаграждение за информацию о случае с девочкой, которой собака откусила лицо

На Кубани объявлено вознаграждение за информацию о случае с девочкой, которой собака откусила лицоВ Краснодаре хирург Алексей Дикарев объявил вознаграждение за информацию о случае с девочкой из Темрюка, которой собака откусила часть лица.
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