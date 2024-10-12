LEON Вторая лига А. «Спартак» Кострома против «Челябинска», «Волгарь» принимает «Текстильщик»

LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Золото» 13-й тур 12 октября «Спартак» Кострома – «Челябинск» – 14:30 «Волгарь» – «Текстильщик» – 17:00 13 октября «Велес» – «Авангард» Курск – 14:00 «Ленинградец» – «Сибирь» – 14:00 «Кубань» – «Калуга» – 17:00 Группа «Серебро» 13-й тур 12 октября «Родина-2» – «Динамо» Брянск – 15:00 «Волга» Ульяновск – «Иртыш» Омск – 16:00 «Машук-КМВ» – «Краснодар-2» – 16:00 «Химик» – «Металлург» Липецк – 17:00 13 октября «Торпедо» Миасс – «Муром» – 12:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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