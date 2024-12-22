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Ремиграция: Немцы вышли на молчаливый протест (ФОТО, ВИДЕО)

Ремиграция: Немцы вышли на молчаливый протест (ФОТО, ВИДЕО)

Магдебург благодарит бывшего федерального канцлера Ангелу Меркель, которая возглавляла страну 16 лет, за это время страну наводнили выходцы из Турции и Ближнего Востока, а другие города Германии вышли на молчаливый протест с плакатами «РЕМИГРАЦИЯ».

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