Магдебург благодарит бывшего федерального канцлера Ангелу Меркель, которая возглавляла страну 16 лет, за это время страну наводнили выходцы из Турции и Ближнего Востока, а другие города Германии вышли на молчаливый протест с плакатами «РЕМИГРАЦИЯ».
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