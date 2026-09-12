Названы имена новых героев спецоперации

Рядовой Илья Румянцев в ходе воздушной разведки обнаружил вражескую полосу минирования. Несмотря на артобстрелы ВСУ Илья с помощью беспилотника дистанционно обезвредил более десяти различных взрывоопасных предметов.
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