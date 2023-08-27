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Лидер «Народной Команды» Мак: «Предлагаю в стартовых составах подписывать букву М, чтобы понимать, кто медийный на поле»

«FC Ars или KicksTown – это наши будущие соперники. Я смотрел составы команд. Знаю Ладо, Муллина и Лелюхина.

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