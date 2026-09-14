В Северном округе обустроят пешеходные переходы и улучшат схему движения по проекту ЦОДД

До конца 2026 года в Дмитровском районе по проекту Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в рамках благоустройства сделают новые пешеходные переходы, удобные и безопасные тротуары и дополнительные полосы на дорогах.
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