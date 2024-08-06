Заколоченные витрины и сожжённые машины: Великобритания в огне антииммигрантских протестов Юлия СоколоваВеликобритания сталкивается с беспрецедентной волной беспорядков, вызванных антииммигрантскими настроениями.
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