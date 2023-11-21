Reuters: Во время пандемии коронавируса Сунак призывал «дать людям умирать»

Согласно результатам расследования действий правительства Великобритании во время кризиса из-за пандемии коронавируса, премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак призывал «просто дать людям умирать» вместо введения карантина по всей стране.
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