Мотоциклист и пассажирка в реанимации: появились кадры с места аварии на Солдата Корзуна

Водитель и пассажирка двухколесного транспорта, по словам очевидцев, попали в больницу. Страшная авария с участием автомобиля Hyundai Solaris и мотоцикла произошла на пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Солдата Корзуна.
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