На внеочередной 86-й сессии ЗСК расширен перечень преференций для участников СВО

На внеочередной, восемьдесят шестой сессии путем заочного голосования депутаты ЗСК приняли постановление «О положительных отзывах на проекты федеральных законов».
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