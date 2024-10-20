За ночь силы ПВО уничтожили 110 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего – 43 шт. – сбили над Курской областью, один БПЛА летел на Москву, его перехватили в Раменском.
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За ночь силы ПВО уничтожили 110 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего – 43 шт. – сбили над Курской областью, один БПЛА летел на Москву, его перехватили в Раменском.
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