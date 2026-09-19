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FiNE NEWS

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Трагедия на Ореховом бульваре: мальчик на самокате не смог выжить после столкновения с мусоровозом

Москва снова столкнулась с жёсткой реальностью городских дорог. На Ореховом бульваре обычный осенний день обернулся настоящей бедой для одной семьи.

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