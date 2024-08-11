Квартальная выручка Freedom Holding Corp. выросла до $450,7 млн

Выручка Freedom Holding Corp. (FRHC) в I квартале 2025 фискального года (соответствует периоду с 1 апреля по 30 июня 2024 года) выросла до $451 млн — на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии