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В ДНР заявили о скором взятии Артемовска в огневое кольцо

В ДНР заявили о скором взятии Артемовска в огневое кольцо

Российская артиллерия взяла под контроль все подходы к Артемовску (украинское название — Бахмут). Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил агентству «РИА Новости» советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

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