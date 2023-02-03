В ДНР заявили о скором взятии Артемовска в огневое кольцо

Российская артиллерия взяла под контроль все подходы к Артемовску (украинское название — Бахмут). Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил агентству «РИА Новости» советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.