Avia.pro - СМИ На фоне Кремлёвской башни в православное Рождество разразился эпизод, который моментально вызвал бурю обсуждений в обществе.
Ваххабиты устроили провокацию, исполнив нашиды на фоне кремлёвской башни
Комментарии
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Кошмар
Что тут голову ломать? Такие действия российскими судами расцениваются, как проведение миссионерской деятельности в неположенном месте и лицами, не имеющими права проводить такую деятельность. Точно так же, как и осуществление намаза в общественных местах и на рабочем месте. А суды сейчас присуждают штраф 40 000 и выдворение из страны. Прецеденты уже были.
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12 час.
S
Serg
По исламу- Христос- пророк Аллаха. Вот они на Рождество и спели. Напомнили христианам, кто такой наш Бог- сын. Всего лишь их пророк Иса. Хотя христианство зародилось гораздо раньше ислама. И чтобы как то принизить христианство, они вывели пророком Христа. Хотя и по христианству сын Божий тоже является по сути пророком Господа. Религиозная казуистика, не иначе. И вообще то по хорошему, нужно было нашим правоохранителям проверить гражданство этих "певцов", если граждане РФ- постановку на воинский учет. Если военнообязанные, вручить повестки, отправить на СВО, там своим единоверцам для укрепления боевого духа и спели бы, между штурмами. А то одни за Родину воюют, а другие не воремя нишиды распевают.
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8 час.
Юрий Николаев
А чего тут не понятного?! Ну это же чистой воды провокация состряпанная нагло-скунсами и пиндосами! Что бы столкнуть лбами две религии Православных и Правоверных. Этот ГЕЙропейский СКОТ будет пытаться ВСЕМИ способами нагадить нам. Вы обратили внимание, что ни слова про национальность этих двух супчиков-провокаторов? Уверен что они из одной из СРано азиатской страны, купленные англичанами или американцами! А самое главное! У них ничего не получается на СВО. Таким образом они пытаются столкнуть две религии и на СВО. Но уверен, НИХРЕНА у этих выродков НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!!! Победа БУДЕТ за нами!!!!!!!!!!!!
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2 час.
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