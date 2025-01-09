Ваххабиты устроили провокацию, исполнив нашиды на фоне кремлёвской башни

Кошмар Что тут голову ломать? Такие действия российскими судами расцениваются, как проведение миссионерской деятельности в неположенном месте и лицами, не имеющими права проводить такую деятельность. Точно так же, как и осуществление намаза в общественных местах и на рабочем месте. А суды сейчас присуждают штраф 40 000 и выдворение из страны. Прецеденты уже были.

S Serg По исламу- Христос- пророк Аллаха. Вот они на Рождество и спели. Напомнили христианам, кто такой наш Бог- сын. Всего лишь их пророк Иса. Хотя христианство зародилось гораздо раньше ислама. И чтобы как то принизить христианство, они вывели пророком Христа. Хотя и по христианству сын Божий тоже является по сути пророком Господа. Религиозная казуистика, не иначе. И вообще то по хорошему, нужно было нашим правоохранителям проверить гражданство этих "певцов", если граждане РФ- постановку на воинский учет. Если военнообязанные, вручить повестки, отправить на СВО, там своим единоверцам для укрепления боевого духа и спели бы, между штурмами. А то одни за Родину воюют, а другие не воремя нишиды распевают.