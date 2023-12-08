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Эксперты ЭИСИ: Большинство россиян хотят, чтобы Владимир Путин выдвинулся на президентских выборах

Эксперты ЭИСИ: Большинство россиян хотят, чтобы Владимир Путин выдвинулся на президентских выборах

Россияне считают выборы президента своей страны важным событием. Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований, представленные круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании», который состоялся 7 декабря на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня».

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Комментарии
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Галина Друзина
Путин, Путин и только Путин. Дай Бог ему здоровья, силы и терпения!!!!!!!!!
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