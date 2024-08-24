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Может я живу в "другой" России?

Может я живу в "другой" России?

За эту неделю прочитал три статьи в разных изданиях, как грустно живется россиянину от "стремительного роста цен почти на всё"! И мне - пенсионеру, в мои 76 лет тоже стало грустно, но не от роста цен, а от массовости фейков, распространяемых в СМИ и на ТВ, и от тупости интерпретаторов данных Росстата.

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Людмила Лиханова
Скулят не пенсы, а провокаторы и ципсятина
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41 мин.
Людмила Лиханова
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41 мин.
Людмила Лиханова
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