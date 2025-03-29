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Царьград

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Европа не готова поддержать план миротворцев на Украине - Telegraph

Европа не готова поддержать план миротворцев на Украине - Telegraph

Европейские лидеры не смогли предложить альтернативу мирным инициативам Трампа на Украине. Саммит в Париже обсудил гарантии безопасности, но усилия Великобритании и Франции убедить союзников отправить войска не увенчались успехом.

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