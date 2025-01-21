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Пленный украинский солдат: путь в Россию через контракт с ВСУ

Пленный украинский солдат: путь в Россию через контракт с ВСУ

Дмитрий Вербицкий, пленный украинский военнослужащий, рассказал, что подписал контракт с ВСУ, чтобы сдаться в плен и попасть в Россию.

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