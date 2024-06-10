В Госдуме выступили против расчета курортного сбора по метражу номеров

Снизить страховые взносы для благотворительных некоммерческих организаций, обеспечить омбудсменов сотрудниками и создать реестр НКО, чтобы государственные деньги не уходили непроверенным структурам — о разработке таких инициатив рассказала «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.